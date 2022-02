Slowakei: Parlament votiert für Militärvertrag mit USA. (Uwe Gerig/dpa)

Die Entscheidung fiel mit knapper Mehrheit. Im Zuge des Abkommens wird es den Vereinigten Staaten ermöglicht, ihre militärische Präsenz in dem an die Ukraine grenzenden EU-Land zu verstärken.

In Bratislava und in anderen slowakischen Städten gab es seit Wochen immer wieder Demonstrationen gegen den Vertrag. Verteidigungsminister Nad rechtfertigte ihn als Sicherheitsgarantie für die Slowakei. Die beiden sozialdemokratischen Oppositionsparteien lehnen das Abkommen ab. Auch die Generalstaatsanwaltschaft des Landes hatte sich dagegen ausgesprochen. Es sei einseitig zugunsten der USA formuliert und schränke in verfassungswidriger Weise die staatliche Souveränität der Slowakei ein, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.