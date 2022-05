Robert Golob, Ministerpräsident von Slowenien. (AP)

Für den Vorsitzenden der links-liberalen Freiheitsbewegung stimmten 54 der 90 Abgeordneten, wie örtliche Medien berichten. Golob löst den rechtsnationalen Regierungschef Jansa ab, der bei der Parlamentswahl Ende April mit seiner Slowenischen Demokratischen Partei unterlag. Er wird in einer Koalition mit den Sozialdemokraten und der Linken regieren. Golob erklärte in einer Rede, dass sich sein Kabinett an sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und dem Aufbau einer wissensbasierten Gesellschaft orientieren werde.

