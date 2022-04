Das Parlamentsgebäude in Kiew (picture alliance/Bernd von Jutrczenka/dpa)

Eine entsprechende Resolution wurde mit 363 von 450 Stimmen verabschiedet, wie in Kiew mitgeteilt wurde. Dabei gehe es um massenhafte Gräueltaten in Vororten der Hauptstadt sowie in anderen Ortschaften. Darunter seien Morde, Entführungen, Folter und Vergewaltigungen.

Zudem versuchten die russischen Streitkräfte, durch die Blockade von Städten und die systematische Zerstörung der wirtschaftlichen Infrastruktur, Teile der ukrainischen Bevölkerung auszulöschen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.