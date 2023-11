Bundestag

Parlamentarier diskutieren in Aktueller Stunde über Migration

Der Bundestag befasst sich in einer Aktuellen Stunde mit der Begrenzung der irregulären Migration. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, sagte, was beim Bund-Länder-Treffen vereinbart worden sei, sei zwar an vielen Stellen ein Schritt in die richtige Richtung. Es reiche aber bei weitem nicht aus, um die Herausforderungen zu bewältigen.

08.11.2023