Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, Konstantin von Notz (Christoph Soeder/dpa)

Der Vorsitzende des Gremiums, von Notz, fordert eine umfassende Information des Parlaments. Er sagte dem Berliner "Tagesspiegel", die Abgeordneten erwarteten einen Bericht des Generalbundesanwalts. Zugleich warnte der Grünen-Politiker vor voreiligen Schlüssen. - Anfang der Woche waren Medienberichte veröffentlicht worden, wonach eine pro-ukrainische Gruppe für die Sprengungen an den Gaspipelines in der Ostsee verantwortlich sein soll. Im vergangenen September hatten vier Explosionen mehrere Lecks in die Nord-Stream-Pipelines gerissen, die für den Transport von russischem Gas nach Deutschland gebaut worden waren.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.