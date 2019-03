Der Bundestag und die französische Nationalversammlung können künftig enger zusammenarbeiten.

Der Bundestag stimmte einem gemeinsamen Abkommen zu, das die Gründung einer deutsch-französischen Parlamentatischen Versammlung vorsieht. In der Arbeitsgruppe mit je 50 Abgeordneten beider Länder sollen alle Fraktionen des Bundestags und der Nationalversammlung vertreten sein. Öffentliche Tagungen sind zwei Mal im Jahr vorgesehen. Aufgabe der neuen Institution sind Vorschläge zu grenzüberschreitenden Fragen und die gemeinsame Umsetzung von EU-Richtlinien.



Der CDU-Politiker Jung sagte, das Abkommen müsse einen Mehrwert für Europa und für die Menschen bringen. Als wichtige Thema nannte er etwa grenzübergreifende Infrastrukturprojekte. Der SPD-Abgeordnete Schmid sprach von einer einmaligen Vereinbarung. Grünen-Politikerin Brantner forderte, die Versammlung müsse jetzt zentrale Punkte wie Klimaschutz, Rüstung und Euro-Stabilität angehen. Die erste gemeinsame Sitzung ist am 25. März in Paris geplant.