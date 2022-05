NATO-Beitritt

Flagge der NATO sowie von Schweden und Finnland (IMAGO/Steinach)

Das Sicherheitsumfeld Finnlands habe sich grundlegend verändert, sagte Regierungschefin Marin vor den Abgeordneten in Helsinki. Das einzige Land, das die europäische Sicherheit bedrohe und jetzt offen einen Angriffskrieg führe, sei Russland. In den vergangenen Tagen hatten sich die politischen Führungen beider Staaten für eine Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis ausgesprochen. Schweden und Finnland gehören bisher keiner Militärallianz an. Die NATO hat beiden nordeuropäischen Ländern einen schnellen Beitritt in Aussicht gestellt.

Die russische Regierung warnte erneut vor einem solchen Schritt. Dies wäre ein schwerer Fehler mit weitreichenden Konsequenzen und würde die weltweite Lage radikal ändern, sagte Vize-Außenminister Rjabkow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die beiden Länder sollten sich keine Illusionen machen, dass Russland ihre Entscheidung einfach hinnehmen würde.

