Im ungarischen Parlament in Budapest werden heute die Ersuche von Finnland und Schweden über einen Beitritt zur Nato debattiert - Ungarn ist neben Türkei das einzige Mitgliedsland, das bislang noch nicht zugestimmt hat. (picture alliance (Zoonar / Yury Dmitrienko) )

Sie schrieb vor der Sitzung des Parlaments in Budapest auf Facebook, es handle sich um eine schwierige Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Sie halte

die Aufnahme beider Länder in die NATO in der derzeitigen Situation für gerechtfertigt. Sie vertraue auf weise Entscheidung des Parlaments. Die Abstimmung soll voraussichtlich nächste Woche erfolgen. Ungarn ist neben der Türkei das einzige Mitgliedsland, das den Beitrittsersuchen Finnlands und Schwedens noch nicht formal zugestimmt hat.

In Finnland wird am frühen Nachmittag eine Abstimmung im Parlament erwartet, in der ein Gesetz zum Nato-Beitritt verabschiedet werden soll. Das Land erwägt den Beitritt notfalls auch ohne eine gleichzeitige Aufnahme Schwedens. Diese wird von der Türkei bislang blockiert.

