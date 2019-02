Das griechische Parlament hat das Nato-Beitrittsprotokoll des künftigen Nordmazedonien ratifiziert. 153 Abgeordnete stimmten dafür, 140 Parlamentarier dagegen. Ministerpräsident Tsipras sprach von einem Beitrag zur Stabilisierung der Region. Athen hatte den Beitritt seines Nachbarlandes lange blockiert.

Dies änderte sich erst durch eine Einigung im jahrzehntelangen Namensstreit zwischen den Nachbarländern. In den kommenden Tagen soll die Regierung in Skopje alle internationalen Organisationen und Staaten über die Umbenennung der Staats-Bezeichnung in "Nordmazedonien" informieren. Das bilaterale Abkommen war gegen erhebliche Widerstände nationalistischer Kreise auf beiden Seiten im vergangenen Jahr unterzeichnet und erst kürzlich von beiden Parlamenten abgesegnet worden. Der Beitritt muss auch von allen anderen Nato-Mitgliedern gebilligt werden.



Kern der Auseinandersetzung war, das in Griechenland Gebietsansprüche Mazedoniens auf eine gleichnamige Provinz im Norden befürchtet wurden. Aus diesem Grund blockierte Athen bislang den Nato-Beitritt ebenso wie die Annäherung an die EU.