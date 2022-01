Der FDP-Politiker sagte dem "Tagesspiegel": "Ich kann dem Vorschlag nicht viel abgewinnen." Er sehe vor allem, dass hinter dieser Idee ein großes Missverständnis künstlerischer Tätigkeit stecke. Der Bundestagsvizepräsident fügte hinzu: "Künstler sollen eigentlich Stachel im Fleisch der Herrschenden sein, nicht deren Angestellte." Besser wäre es Kubicki zufolge, allen Künstlern, die durch die Pandemie schwer getroffen wurden, die Möglichkeit der freien Betätigung zu geben, statt ein solches "elitäres Projekt" einzuführen.

Die Autorinnen und Autoren Mithu Sanyal, Dmitrij Kapitelman und Simone Buchholz hatten kürzlich für die Idee einer Parlamentspoetin geworben. Solch ein Amt könne als Irritation und Störfaktor dienen und zugleich Brücken bauen, um die Risse in unserer Gesellschaft heilen. In Kanada hatte das Parlament die Position im Jahr 2001 geschaffen. Die Poetin oder der Poet schreiben Texte für besondere parlamentarische Veranstaltungen, halten Dichterlesungen ab und beraten die Parlamentsbibliothek bei der Anschaffung von Kulturmaterial. Ähnliche Positionen gibt es auch in den USA und anderen Ländern. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckard hatte sich der Idee gegenüber offen gezeigt. Die Grünen-Politikerin hatte angekündigt, die Idee im Präsidium des Bundestags diskutieren zu wollen