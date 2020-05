Die Parlamentspräsidenten Deutschlands und Frankreichs, Schäuble und Ferrand, fordern als Konsequenz aus der Corona-Krise eine Modernisierung der EU.

Europa müsse solidarischer, reaktionsschneller und souveräner werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden. Handlungsbedarf gebe es insbesondere auf den Feldern Digitalisierung, Forschung und Entwicklung sowie internationaler Lieferketten. Schäuble und Ferrand plädieren in dem Papier außerdem dafür, über mehr Solidarität und finanzpolitische Integration nachzudenken. Am Donnerstag wollen Abgeordnete des Deutschen Bundestags und der französischen Nationalversammlung per Videokonferenz über die Lage in der Corona-Pandemie beraten. Über mögliche Finanzhilfen an EU-Staaten herrschen unter den Mitgliedsländern unterschiedliche Auffassungen.