Bärbel Bas (SPD), Präsidentin des Deutschen Bundestages (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Seit 2017 habe sich der Ton deutlich verändert, sagte die SPD-Politikerin dem Nachrichtenportal t-online. Dafür sei nicht allein die AfD verantwortlich. Alle Fraktionen hätten sich gegenseitig hochgeschaukelt. Bas stellte klar, eine inhaltlich harte Auseinandersetzung sei in Ordnung. Es dürfe aber keine Hitlisten geben, wer wen am meisten angegriffen habe. Die Bundestagspräsidentin warb auch für eine klarere Sprache in den Debatten. Ihr Ziel sei es, dass die Zuhörer die Reden der Abgeordneten auch verstünden, so die SPD-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.