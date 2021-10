Die SPD-Fraktionsspitze schlägt die 53-jährige Abgeordnete Bärbel Bas aus Nordrhein-Westfalen für das Amt der Bundestagspräsidentin vor, eines der ranghöchsten im deutschen Staat. Um die Personalie war in den vergangenen Tagen hart gerungen worden.

Welche Kompetenzen hat die/der Bundestagspräsident/in?

In Artikel 40 des Grundgesetzes heißt es: "Der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden." Das Amt der/des Bundestagspräsidenten/-in gehört zu den fünf höchsten Staatsämtern in der Bundesrepublik Deutschland (die anderen vier: Bundespräsident/in, Bundeskanzler/in, Bundesratspräsident/in, Präsident/in des Bundesverfassungsgerichts).

Der bisherige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (SPD) (dpa / Kay Nietfeld)

Die Aufgaben beschreibt die Geschäftsordnung des Bundestages: "Der Präsident vertritt den Bundestag und regelt seine Geschäfte. Er wahrt die Würde und die Rechte des Bundestages, fördert seine Arbeiten, leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch und wahrt die Ordnung im Hause." Zudem setzt der Präsident oder die Präsidentin jährlich die Höhe der staatlichen Mittel zur Parteienfinanzierung fest.

Zur Wiederherstellung der Ordnung bei Störungen in den Plenarsitzungen kann der Präsident oder die Präsidentin im Parlamentsalltag Rügen gegen Abgeordnete aussprechen. Es sind auch schon Volksvertreter vom Präsidenten von laufenden Parlamentssitzungen ausgeschlossen worden.

Wer ist die Kandidatin Bärbel Bas (SPD)?

Traditionsgemäß bekommt die stärkste Fraktion im Bundestag das Präsidentenamt. Nachdem die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl am 26. September die meisten Stimmen bekommen haben, können sie für die konstituierende Sitzung des Parlaments am 26. Oktober einen Nachfolger für den bisherigen Amtsinhaber Wolfgang Schäuble (CDU) vorschlagen. Es gilt als ziemlich sicher, dass der von der Mehrheit des Bundestags bestätigt wird.

SPD-Politikerin Bärbel Bas (IMAGO / Reichwein)

Nach einer mehrtägigen öffentlichen Debatte um die Besetzung des Postens schlug SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am 20.10.2021 die bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas als neue Präsidentin vor. Die Frauen in der SPD, aber auch zahlreiche andere Stimmen aus der Gesellschaft hatten vehement gefordert, dass eine Frau für das wichtige Amt vorgeschlagen werden solle. "Es ist ganz klar, dass uns Frauen die Hälfte der repräsentativen Ämter zusteht", sagte die Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF), Maria Noichl, SPD (19.10.2021) im Deutschlandfunk.

Als Fraktionsvize war Bärbel Bas zuständig für die Themen Gesundheit, Bildung und Forschung. Mehrere Jahre lang war sie parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion. Am 25.10.2021 wird die SPD-Bundestagsfraktion über den Vorschlag für das Parlamentspräsidium noch offiziell abstimmen.

Die direkt gewählte Abgeordnete Bärbel Bas kommt aus Duisburg und gehört dem Bundestag seit 2009 an. Innerhalb der Fraktion zählt sie zum linken Flügel, der Parlamentarischen Linken. Hauptschulabschluss mit Fachoberschulreife, Bürogehilfin bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft, später Krankenkassenbetriebswirtin und Personalmanagement-Ökonomin - Bärbel Bas hat einen anderen beruflichen Werdegang als viele andere im Bundestag. Sie wäre nach Annemarie Renger (SPD) und Rita Süßmuth (CDU) die dritte Frau an der Spitze des Bundestags.

Wie könnte das weitere Bundestagspräsidium mit den Vize-Präsidentinnen und Vize-Präsidenten aussehen?

Das Bundestagspräsidium besteht aus dem Präsident oder künftig voraussichtlich Präsidentin und seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Es wird nach Angaben der Bundestagsverwaltung für Dauer der Wahlperiode gewählt. Die Präsidiumsmitglieder können demnach nicht durch Bundestagsbeschluss abberufen werden. Das Präsidium tritt laut Angaben des Parlaments regelmäßig in jeder Sitzungswoche des Bundestages zusammen, "um Angelegenheiten zu beraten, die die Leitung des Hauses betreffen".

Bisher gehören dem Präsidium neben Wolfgang Schäuble die Abgeordneten Hans-Peter Friedrich (CDU/CSU), Dagmar Ziegler (SPD), Wolfgang Kubicki (FDP), Petra Pau (Die Linke) und Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) an. Der Kandidat der AfD, Albrecht Glaser, hatte in drei Wahlgängen am 24. Oktober nicht die erforderliche Stimmenzahl erreicht. In späteren Wahlgängen verfehlten auch die AfD-Kandidaten Mariana Harder-Kühnel und Gerold Otten die erforderliche Stimmenzahl.

Die frühere Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz soll auf Vorschlag der Sozialdemokraten für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin kandidieren. Medienberichten zufolge will Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) im Amt bleiben. Auch ihr CSU-Kollege Hans-Peter Friedrich würde gerne weitermachen: "Die Arbeit im Präsidium verlangt eine gewisse parlamentarische Erfahrung, die ich habe", sagte er der "Rheinischen Post" vom Mittwoch. Allerdings sei derzeit noch offen, ob die Unionsfraktion zwei Vizepräsidenten bekomme, also einen für CDU und einen für CSU, sagte Friedrich. "Falls es nur einen Vizepräsidenten gibt, wird der CDU-Teil der Fraktion ihn beanspruchen." Die AfD-Fraktion schickt den Thüringer Abgeordneten Michael Kaufmann für einen Vizeposten ins Rennen, wie sie am Dienstag mitteilte. Er ist derzeit noch Abgeordneter und Vizepräsident im Thüringer Landtag.

(Quellen: Frank Capellan, dpa, Reuters, AFP, tei)