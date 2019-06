Dänemark steht nach der Parlamentswahl vor einem Regierungswechsel. Nach der Auszählung aller Stimmen werden die oppositionellen Sozialdemokraten mit ihrer Vorsitzenden Frederiksen mit knapp 26 Prozent stärkste Kraft.

Gemeinsam mit dem Linksblock kommen sie auf eine absolute Mehrheit von 91 der 179 Sitze im Parlament, dem Folketing. Frederiksen wäre mit 41 Jahren die jüngste Regierungschefin in der dänischen Geschichte. Sie hatte im Wahlkampf in der Einwanderungspolitik einen härteren Kurs eingeschlagen.



Die konservativ-liberale Partei Venstre von Ministerpräsident Rasmussen wird trotz leichter Zuwächse nur zweitstärkste Kraft. Rasmussens Lager erhält insgesamt 75 Sitze. Der Regierungschef räumte in Kopenhagen bereits seine Niederlage ein und kündigte an, heute zurückzutreten.



Deutliche Verluste musste die rechtspopulistische Dänische Volkspartei hinnehmen. Sie verlor mehr als zwölf Punkte und liegt bei knapp vier Prozent. Die Partei hatte Rasmussens bisherige Minderheitsregierung unterstützt.