Bei der Parlamentswahl in der Elfenbeinküste hat die Partei von Präsident Ouattara ihre absolute Mehrheit verteidigt.

Nach Angaben der Wahlkommission gewann sie 137 von 254 Sitzen. Das sind allerdings 30 Mandate weniger als bisher. Die Partei verliert damit in der Nationalversammlung ihre Zwei-Drittel-Mehrheit. Diese hatte es ihr bislang erlaubt, Verfassungsänderungen durchzusetzen.



Die größte Oppositionspartei PDCI erhob nach der Abstimmung am Samstag Betrugsvorwürfe. Die Wahl galt als wichtiger Test für die Stabilität des Landes. Im Zuge der Präsidentenwahl Ende Oktober vergangenen Jahres waren mehr als 80 Menschen getötet worden. Durch die damalige Wahl wurde Präsident Ouattara für seine dritte Amtszeit vereidigt. Die Opposition hatte zuvor geltend gemacht, dass in der Verfassung für einen Präsidenten maximal zwei Amtszeiten vorgesehen sind.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.