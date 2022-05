Wahlen im Libanon: Eine Frau gibt in der Hauptstadt Beirut ihre Stimme ab. (AFP)

Knapp vier Millionen Libanesen sind zur Abstimmung aufgerufen. Angesichts einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise hoffen vor allem jüngere Wählerinnen und Wähler auf einen Sieg regierungskritischer Kandidaten. Viele Beobachter rechnen jedoch damit, dass die mit dem Iran verbündete schiitische Hisbollah ihre starke Stellung festigen kann. In mehrere Regionen des Libanon wurden Soldaten entsandt, um die Wahl abzusichern. Medienberichten zufolge kam es an einigen Orten zu Ausschreitungen mit Verletzten.

In Somalia in Ostafrika kamen die Parlamentsabgeordneten zusammen, um mit einem Jahr Verspätung einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Abstimmung findet in einem Hangar im Flughafen der Hauptstadt Mogadischu statt. Zur Wahl stehen 35 Kandidaten, darunter Amtsinhaber Mohamed Abdullahi "Farmajo" Mohamed. Für den Sieg ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Für die Zeit der Abstimmung gilt in Mogadischu eine Ausgangssperre. Soldaten der Afrikanischen Union sichern die Wahl ab. Große Teile Somalias werden von der islamistischen Schebab-Miliz kontrolliert.

