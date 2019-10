Im Kosovo hat die Opposition die Parlamentswahlen gewonnen.

Wie die Wahlkommission nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte, ist die Partei "Vetevendosje" mit 26 Prozent stärkste Kraft. Die LDK, die "Demokratische Liga des Kosovo", folgt mit rund 25 Prozent knapp dahinter. Beide Parteien kündigten noch in der Wahlnacht Koalitionsgespräche an. Die bisherigen Regierungsparteien PDK und AKK mussten Verluste hinnehmen und gestanden ihre Niederlage ein.



Die vorgezogene Wahl wurde erforderlich, weil der seit 2017 amtierende Regierungschef Haradinaj im Juli zurückgetreten war. Er musste sich einer Befragung durch das Kosovo-Sondergericht in Den Haag unterziehen. Der ehemalige regionale UCK-Kommandeur sieht sich mit Vorwürfen wegen Kriegsverbrechen in den 1990er-Jahren konfrontiert.