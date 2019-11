Bei der Parlamentswahl im Vereinigten Königreich im kommenden Monat treten vorläufigen Zahlen zufolge mehr Kandidatinnen an als je zuvor.

Wie unter anderem die BBC mit Verweis auf eine Auswertung der Nachrichtenagentur PA berichtet, bewerben sich insgesamt mehr als 3.300 Menschen um einen Parlamentssitz. 1.120 - und damit rund ein Drittel - seien Frauen. Der bisherige Rekord sei 2015 mit 1.033 Kandidatinnen erreicht worden.



Es habe Bedenken gegeben, berichtet die BBC weiter, dass Angriffe in Online-Netzwerken Frauen von einer Kandidatur abhalten könnten. Mehrere ehemalige Ministerinnen hätten das als Hauptgrund für ihren Rückzug angegeben.



Bei den bisher im Parlament vertretenen Parteien sei bei Labour mit 53 Prozent der Anteil der Kandidatinnen am höchsten, gefolgt von den Grünen (41%) und der Scottish National Party (34%). Niedriger fällt der Frauenanteil bei den Liberaldemokraten (31%) und den Konservativen (30%) aus. Für die nordirische DUP treten der Auswertung zufolge lediglich zwölf Prozent Frauen an.