Die Parlamentswahl in Afghanistan ist von Gewalt überschattet worden.

Bei Angriffen islamistischer Extremisten kamen mindestens 28 Menschen ums Leben, wie das Innenministerium in Kabul mitteilte. Ein Anschlag habe sich in der Hauptstadt ereignet. Zudem gab es vielerorts organisatorische Mängel. Wahllokale blieben unter anderem wegen fehlender Wahlhelfer geschlossen. Die Behörden kündigten an, dass in bestimmten Bezirken auch noch morgen gewählt werden könne.



Rund 8,9 Millionen registrierte Bürger sind aufgerufen, über ein neues Parlament zu entscheiden. Die Taliban hatten zuvor Angriffe angekündigt. Bei der Parlamentswahl in Afghanistan sind etwa 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz.