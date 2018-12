Parlamentswahl in Armenien

Bei der Parlamentswahl in Armenien liegt das Bündnis von Ministerpräsident Paschinjan deutlich vorn.

Nach Auszählung der meisten Wahlbezirke erhält es rund 70 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Eriwan mitteilte. Insgesamt hatten sich elf Parteien und Wahlblöcke zur Abstimmung gestellt. Paschinjan will mit der vorgezogenen Wahl eine Mehrheit in der Nationalversammlung erreichen, um angekündigte Reformen durchsetzen zu können. Bislang haben die Republikaner die Mehrheit im Parlament.