In Bangladesch ist es am Rande der Parlamentswahl zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

Mindestens zwölf Menschen wurden getötet und mehr als 20 verletzt. In verschiedenen Teilen des Landes hatten Anhänger von Regierung und Opposition versucht, die Wahllokale unter ihre Kontrolle zu bringen. An einigen Orten wurde die Stimmabgabe wegen der Gewalt unterbrochen.



Dem Fernsehsender Channel 24 zufolge, der über Teilergebnisse berichtete, zeichnet sich ein deutlicher Sieg von Ministerpräsidentin Hasina und ihrer Awami-Liga ab. Das Oppositionsbündnis um die konservative BNP zweifelte die Ergebnisse an. Spitzenkandidat Hossain sprach von einer Farce und führte Beschwerden über Stimmenfälschungen und Einschüchterung von Wählern an. Die Wahlkommission wollte die Vorwürfe überprüfen.



Zu der Abstimmung in Bangladesch waren mehr als 100 Millionen Menschen aufgerufen. Bereits im Wahlkampf hatte es Zusammenstöße gegeben.