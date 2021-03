In den Niederlanden hat die Partei von Ministerpräsident Rutte die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen können.

Die rechtsliberale VVD wird ersten Prognosen zufolge mit rund 23 Prozent der Wählerstimmen 35 Sitze im Parlament besetzen können - und damit mit Abstand stärkste Kraft im niederländischen Unterhaus. Rutte könnte so zum vierten Mal in Folge Regierungschef werden - und der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte des Landes. Um eine Koalition zu bilden, ist er allerdings auf mehrere Partner angewiesen.



Das Abschneiden der anderen Parteien könnte darüber entscheiden, ob die künftige Regierung eher ein Mitte-Rechts- oder ein Mitte-Links-Bündnis wird. Bisher regierte Rutte mit der linksliberalen D66, der christdemokratischen CDA und der ChristenUnie. Zur Diskussion steht aber auch eine Mitte-Links-Regierung, beispielweise mit den Sozialdemokraten und den Grünen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.