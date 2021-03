Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden zeichnet sich eine vierte Amtszeit von Ministerpräsident Rutte ab.

Seine rechtsliberale Partei VVD wird ersten Prognosen zufolge mit rund 23 Prozent der Wählerstimmen 36 Sitze im Parlament besetzen können - und damit mit Abstand stärkste Kraft im niederländischen Unterhaus. Rutte könnte so zum vierten Mal in Folge Regierungschef werden. Er wäre damit auch der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte des Landes. Um eine Koalition zu bilden, ist er allerdings auf mehrere Partner angewiesen.



Ruttes links-liberaler Koalitionspartner D66 kann Nachwahlbefragungen zufolge mit 27 Sitzen rechnen. Die größte Oppositionspartei, die rechtspopulistische PVV von Geert Wilders, verlor drei Sitze auf 17. Der Erhebung zufolge werden künftig insgesamt 17 Parteien in der Kammer vertreten sein, ein neuer Rekord.



Das Abschneiden der anderen Parteien könnte darüber entscheiden, ob die künftige Regierung eher ein Mitte-Rechts- oder ein Mitte-Links-Bündnis wird. Bisher regierte Rutte mit der linksliberalen D66, der christdemokratischen CDA und der ChristenUnie. Zur Diskussion steht aber auch eine Mitte-Links-Regierung, beispielweise mit den Sozialdemokraten und den Grünen.



Der 54-jährige Rutte ist seit 2010 Ministerpräsident. Seine Regierung hatte im Januar ihren Rücktritt erklärt. Hintergrund war ein Skandal um zu unrecht zurückgeforderte Kinderbeihilfen, was Tausende Familien in finanzielle Not getrieben hatte.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.