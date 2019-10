Bei der Parlamentswahl in der Schweiz zeichnen sich laut ersten Teil-Ergebnissen Gewinne für die Grünen ab. Vielerorts hat die Partei zugelegt - auf Kosten der rechtspopluistischen Schweizerischen Volkspartei. Die SVP dürfte dennoch stärkste Kraft bleiben.

Hochrechnungen zufolge erreicht die Grüne Partei der Schweiz demnach 13 Prozent und die Grün-Liberale Partei fast acht Prozent. Zusammen kommen sie auf einen Stimmenzuwachs von mehr als neun Prozent. Die Klima-Erwärmung war eins der zentralen Themen im Wahlkampf. Die regierende rechtskonservative Schweizer Volkspartei verzeichnet laut Hochrechnung ein Minus von 3,6 Prozent, bleibt aber stärkste Kraft. Die mitregierenden Sozialdemokraten, Liberalen und Christdemokraten müssen ebenfalls Verluste hinnehmen. Die aktuellen Hochrechnungen und alle Resultate im Überblick gibt es beim SRF.



Schon gegen 14 Uhr - zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale - stand der erste Wechsel bereits fest: Im Kanton Glarus - rund 70 Kilometer südöstlich von Zürich und traditionell eher konservativ geprägt - stieß der Grüne Mathias Zopfi den amtierenden Vertreter der SVP in der kleineren Parlamentskammer, dem Städterat, vom Sockel. Größere Zuwächse der Grünen werden auch aus anderen Wahlkreisen wie etwa Basel-Stadt und Genf gemeldet. SVP-Generalsekretär Emmanuel Waeber erklärte im schweizerischen Fernsehen, man rechne mit dem Verlust von acht bis zehn Sitzen.

Wahlerfolg bedeutet nicht unbedingt mehr politischen Einfluss

Der Erfolg der Grünen war im Vorfeld der Wahlen erwartet worden. Daraus folge allerdings nicht notwendigerweise ein größerer Einfluss auf die Politik, meinen Expertinnen und Experten. Die Stärke einer Partei werde üblicherweise erst nach zwei Wahlen in Folge mit starkem Stimmenzuwachs angepasst - so geschehen bei der SVP: Die Rechtspopulisten konnten ihren Wähleranteil zwischen 1995 und 2003 bei zwei Wahlen fast verdoppeln und bekamen dann einen Sitz im Bundesrat, konnten also einen der sieben Minister stellen.



Neu besetzt wurden die 200 Sitze im Parlament, dem Nationalrat und die 46 Sitze im Ständerat, der Vertretung der Kantone. Wahlberechtigt waren knapp 5,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Von ihnen beteiligt sich allerdings meist nicht einmal jeder Zweite an der abstimmung, so die Erfahrung bei Wahlen seit 1975.

So viele Kandidatinnen wie nie

Neu bei dieser Wahl ist ein anderer Trend: Es kandidieren so viele Frauen wie nie, der Kandidatinnenanteil liegt bei 40 Prozent. Viele Fachleute führen das zurück auf eine Initiative mit Namen "Helvetia ruft", die viele Frauen dazu motiviert hat, sich für die Wahl aufstellen zu lassen. Ihr Ziel ist es, die Frauenquoten zu erhöhen; sie liegt zurzeit bei knapp 32 Prozent im Nationalrat und 13 Prozent im Städterat.