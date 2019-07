Parlamentswahl in der Ukraine

In der Ukraine hat die neu gegründete Partei "Diener des Volkes" von Präsident Selenskyj die vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen. Nach den bislang vorliegenden Zahlen kommt sie auf knapp 42 Prozent der Stimmen. Der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, Sumlenny, meint, in Selenskyjs Umfeld agierten viele Politiker "aus den alten Cliquen".

Sumlenny sagte im Deutschlandfunk, mit dem sich abzeichnenden Erfolg von "Diener des Volkes" werde Selenskyj in den nächsten Monaten stabil regieren können. Den Menschen gefalle der "erzpopulistische Stil" des Präsidenten. Der Leiter des Kiewer Büros der Heinrich-Böll-Stiftung hält es allerdings für problematisch, dass in Selenskyjs engerer Umgebung viele bekannte Politiker seien, die "aus den alten Cliquen" stammten.



Die prorussische Oppositionsplattform erhielt bei der Parlamentswahl den Angaben zufolge rund 13 Prozent. Drei weitere Parteien schafften offenbar den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und damit den Einzug ins Parlament in Kiew. Die genaue Sitzverteilung im Parlament ist noch unklar. Die Wahlbeteiligung war mit knapp 50 Prozent niedriger als vor fünf Jahren.



Selenskyj hatte im Mai die Präsidentschaftswahl gewonnen. Um sich auch im Parlament eine Mehrheit für seinen pro-westlichen Kurs zu sichern, zog er die für Herbst geplante Wahl vor.