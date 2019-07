"Den Leuten gefällt sein Stil, wenn er Beamte Räuber und Diebe nennt", erläuterte Sumlenny. Das sei genau das, was der frühere Komiker den Menschen in seiner Fernsehserie versprochen habe. Bei der Umsetzung seiner Politik sei er aber auch auf die Unterstützung durch Parteilose angewiesen, die per Direktmandat ins Parlament gewählt worden seien. Auf seiner Agenda stünden vor allem die Bekämpfung der Korruption und die Beendung der Kämpfe im Osten der Ukraine.

Nachdem Wolodymyr Selenskyj im Mai die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, hatter er nun die für Herbst geplanten Parlamentswahl vorgezogen.

