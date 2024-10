Südkaukasus

Parlamentswahl in Georgien als Richtungsentscheidung

In der Südkaukasusrepublik Georgien hat die Parlamentswahl begonnen. Das Land steht dabei vor einer Richtungsentscheidung. Die prowestliche Opposition will einen europäischen Kurs einschlagen, die Regierungspartei "Georgischer Traum" steht für eine politische wie wirtschaftliche Annäherung an Russland.