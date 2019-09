Parlamentswahl in Israel

Bei der Parlamentswahl in Israel deutet sich ein knapper Ausgang an. Laut ersten Prognosen kommt die nationalkonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu auf 31 bis 33 Sitze in der Knesset. Dem Mitte-Bündnis "Blau-Weiß" des früheren Generalstabschefs Gantz werden 32 bis 34 Sitze zugeschrieben.

Für die Bildung einer neuen Mehrheit dürfte es auf das Abschneiden kleinerer Parteien im linken und rechten Spektrum ankommen. Die Stimmlokale hatten um 21 Uhr unserer Zeit geschlossen. Rund 6,4 Millionen Israelis waren wahlberechtigt. Es zeichnet sich eine höhere Beteiligung ab als bei der letzten Wahl im April. Die zuständige Behörde gab am späten Nachmittag eine Quote von 53,3 Prozent an. Das wären 1,5 Prozentpunkte mehr als im Frühjahr.



Die Wahl war nötig geworden, weil es Netanjahu nach der Abstimmung im April nicht gelungen war, eine Regierungskoalition zu bilden.