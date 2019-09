Parlamentswahl in Israel

Bei der Parlamentswahl in Israel deutet sich ein knapper Ausgang an. Laut ersten Prognosen vom Abend kommt die nationalkonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu auf 31 bis 33 Sitze in der Knesset. Dem Mitte-Links-Bündnis "Blau-Weiß" des früheren Generalstabschefs Gantz werden 32 bis 34 Sitze zugeschrieben.

Für eine Regierungsmehrheit sind mindestens 61 von 120 Mandaten notwendig. Präsident Rivlin muss entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Üblicherweise ist dies der Vorsitzende der Fraktion mit den meisten Stimmen. Mit einer neuen Regierung wird frühestens Ende Oktober gerechnet.



Die Stimmlokale hatten um 21 Uhr deutscher Zeit geschlossen. Rund 6,4 Millionen Menschen in Israel waren wahlberechtigt. Es zeichnete sich eine höhere Beteiligung ab als bei der letzten Wahl im April. Die vorgezogene Neuwahl war nötig geworden, weil es Netanjahu nach der Abstimmung nicht gelungen war, eine Regierungskoalition zu bilden.