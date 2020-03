Parlamentswahl in Israel

In Jerusalem ist am Abend das offizielle Endergebnis der Parlamentswahl in Israel bekanntgegeben worden.

Danach hat sich bestätigt, dass das Lager des konservativen Ministerpräsidenten Netanjahu die absolute Mehrheit verfehlt.

Seine Likud-Partei wird zwar stärkste Kraft, kommt aber zusammen mit ihren rechts-religiösen Bündnispartnern nur auf 58 Sitze. Das sind drei weniger als für eine Mehrheit im Parlament erforderlich wäre.



Es war bereits die dritte Parlamentswahl in Israel innerhalb eines Jahres. Ab Mitte März muss sich Netanjahu vor Gericht wegen Korruptionsvorwürfen verteidigen.