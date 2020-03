Parlamentswahl in Israel

In Israel ist der konservative Likud-Block von Ministerpräsident Netanjahu Prognosen zufolge stärkste Kraft bei der Parlamentswahl geworden. Netanjahu bedankte sich auf Twitter bei seinen Anhängern und wertete das Ergebnis als einen - so wörtlich - "Riesensieg für Israel". Offen ist allerdings, ob der 70-Jährige eine Regierungsmehrheit erreichen wird.

Die Nachwahlbefragungen der wichtigsten Fernsehsender des Landes prognostizieren für Netanjahus Likud-Partei und die mit ihr verbündeten religiösen und nationalistischen Kräfte zusammen 60 der 120 Sitze im Parlament. Danach würde ein Mandat zur absoluten Mehrheit fehlen. Auf Likud allein entfallen demzufolge 37 Sitze.



Sollte sich dies bestätigen, bliebe das politische Patt in Israel zwischen dem Likud und dem oppositionellen Bündnis Blau-Weiß des früheren Militärchefs Gantz bestehen. Offizielle Resultate werden in der Nacht erwartet. Es war die dritte Parlamentswahl in Israel innerhalb eines Jahres.