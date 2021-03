Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich eine Patt-Situation ab. Den derzeitigen Prognosen zufolge erreicht keins der Lager eine Mehrheit im Parlament, weder die Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu mit dem geplanten Bündnis rechter und religiöser Parteien, noch die Opposition.

Gleichwohl wurde der Likud stärkste Kraft in der Knesset. Netanjahu sprach von einem Riesensieg und erklärte, es sei deutlich geworden, dass eine Mehrheit der Israelis eine starke und stabile Rechtsregierung wolle. Ob er Ministerpräsident bleiben kann, ist aber unklar. In ersten Prognosen hatte es geheißen, die siedlerfreundliche Jamina-Partei könnte ihm noch zu einer Mehrheit der Sitze verhelfen, sollte sich deren Vorsitzender Bennett so entscheiden. Die Zahlen haben sich inzwischen aber zu Netanjahus Ungunsten verändert. Das vorläufige Endergebnis wird nicht vor Freitag erwartet. Es war die vierte Wahl in Israel innerhalb von zwei Jahren.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.