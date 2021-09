Parlamentswahl in Kanada

In Kanada hat Premierminister Trudeau die vorgezogene Parlamentswahl offenbar gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt.

Nach bislang veröffentlichten Prognosen liegen die regierenden Liberalen in 156 Wahlkreisen vorn, die Konservativen in 123. Deren Vorsitzender O'Toole gestand seine Niederlage inzwischen ein.



Trudeau regiert das nordamerikanische Land seit 2015. Bei seiner Wiederwahl vor knapp zwei Jahren waren seine Liberalen zwar stärkste Kraft geworden, für eine eigene Mehrheit im Parlament reichte es jedoch nicht mehr. Seither regierte er mit einer Minderheitsregierung.



Mitte August hatte er die vorgezogenen Parlamentswahlen angesetzt, in der Hoffnung auf eine absolute Mehrheit der Stimmen angesichts seiner als erfolgreich geltenden Corona-Politik. Kanada zählt zu den Ländern mit der höchsten Impfquote.

