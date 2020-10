Parlamentswahl in Neuseeland

Nach der neuseeländischen Parlamentswahl will Ministerpräsidentin Ardern die Zusammenarbeit mit den Grünen fortsetzen.

Man habe einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet, sagte Ardern in Wellington. Die vergangene Legislaturperiode habe gezeigt, dass vor allem in Umwelt- und Wohlstandsfragen gut zusammengearbeitet wurde. Zudem wolle man gemeinsam begonnene Projekte zu einem Abschluss bringen, erklärte die Labour-Politikerin. Bei der Wahl am 17. Oktober hatte Arderns Partei nach vorläufigen Ergebnissen eine absolute Mehrheit errungen und kommt auf 64 der 120 Parlamentssitze. Demnach könnte sie auch ohne ihren bisherigen Koalitionspartner regieren.



Die Grünen sollen auch künftig zwei Ressorts - das Klimaschutz- und das Familienministerium - führen.

