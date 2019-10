In Polen entscheiden heute mehr als 30 Millionen Wahlberechtigte über die Zusammensetzung eines neuen Parlaments. Die Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" - PiS - gilt als Favoritin. Sie hat in den vergangenen vier Jahren ohne Koalitionspartner regieren können. Ob das künftig wieder so sein wird, gilt allerdings als ungewiss. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Wahl in Polen.

Wie könnte die Kräfteverteilung künftig aussehen?

Die letzten Umfragen vor Öffnung der Wahllokale sahen die nationalkonservative Regierungspartei PiS mit ihrem Spitzenkandidaten Morawiecki mit großem Vorsprung vorn. Ob die PiS weiter mit absoluter Mehrheit regieren wird, ist aber nicht klar. Möglicherweise braucht sie einen Koalitionspartner. Das größte Oppositionsbündnis ist die liberalkonservative Bürgerkoalition, KO, die aus der einstigen Regierungspartei Bürgerplattform, PO, hervorgegangen ist.

Die KO tritt mit ihrer Kandidatin Kiedawa-Blonska an der Spitze an.

Wer wirbt sonst noch um Wählerstimmen?

Zur Zeit ist das Linksbündnis SLD nicht im Parlament in Warschau vertreten. Zu diesem haben sich mehrere linke und sozialdemokratische Gruppen zusammengeschlossen. SLD kann aber laut Umfragen darauf hoffen, wieder ins Parlament einzuziehen. Auch die Polnische Koalition der Bauernpartei PSL wird voraussichtlich die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Für die Partei Konfederacja des Rechtspopulisten Korwin-Mikke stehen die Chancen dagegen schlecht, im neien polnischen Parlament vertreten zu sein.

Was bedeutet das für eine Regierungsbildung?

Erklärtes Ziel der PiS ist die absolute Mehrheit. Verfehlt sie diese, muss sie sich einen oder unter Umständen mehrere Partner suchen, um eine neue Regierung bilden zu können. Vertreter der PiS haben zwar vor der Wahl erklärt, wenn es nicht zur absoluten Mehrheit reiche, solle doch die Opposition versuchen, eine Koalition zu bilden. Wahlbeobachter schätzen dies jedoch als einen Versuch ein, der Abstimmung einen kämpferischen Anstrich zu geben: "PiS gegen den Rest der Welt". Als Bündnispartner kommt prinzipiell die Bauernpartei PSL infrage, auch wenn diese solche Überlegungen zurückweisen. Denkbar ist, dass die PiS versuchen wird, die PSL zu spalten und Abgeordnete auf ihre Seite zu ziehen.

Welche Rolle spielt der PiS-Vorsitzende Kaczynski?

Kaczynski gilt als mächtigster Mann in Polen. Der 70-jährige hat die jetzige Regierungspartei PiS 2001 gegründet, damals zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lech, der 2010 beim Absturz der Präsidentenmaschine in Smolensk ums Leben kam. Offiziell sitzt Kaczynski nur als einfacher Abgeordneter im Parlament. Doch im Hintergrund zieht er die Strippen. Polnische Medien schreiben häufig, er steuere den jeweiligen Regierungschef wie auch den Präsidenten Duda "vom Rücksitz aus". Möglicherweise will Kaczynski das Amt des Regierungschefs nach der Wahl sogar selbst übernehmen.

Warum ist die PiS bei den Wählern so beliebt?

In der EU steht die PiS wegen ihrer Justiz-, Flüchtings- und Klimapolitik in der Kritik - aber national ist die Partei hoch angesehen. Unter dem Motto "dobra zmiana" (guter Wandel) hat sie in den vergangenen Jahren den Sozialstaat in Polen stark ausgebaut. Familien bekommen für jedes Kind monatlich 115 Euro Kindergeld, Berufsanfänger müssen keine Einkommenssteuer zahlen, Rentner erhielten in diesem Frühjahr eine Prämie von 225 Euro. Polen müsse auch beim Wohlfahrtsstaat zu Westeuropa aufschließen, argumentiert PiS-Chef Kaczynski. Im Wahlkampf versprach er weitere Sozialreformen, wie beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohns und die Auszahlung einer 13. Rente jedes Jahr.



