In Portugal wählen die Menschen am Sonntag ein neues Parlament. Umfragen zufolge könnten die Sozialdemokraten mit bis zu 37 Prozent der Stimmen stärkste Kraft werden. Der CDU-Politiker von Marschall erwartet schwierige Aufgaben für Ministerpräsident Costa.

Von Marschall ist Berichterstatter für Portugal im Ausschuss für die Angelegenheiten der EU. Er sagte im Deutschlandfunk, in der portugiesischen Gesellschaft würden Rufe nach sozialen Verbesserungen lauter (Audio-Link). Zwar habe man in dem Land noch keine rechtspopulistische Partei, aber es gebe latente Spannungen in der Gesellschaft. Die Menschen müssten hohe Steuern zahlen und viele von ihnen könnten sich etwa in der Hauptstadt Lissabon kaum noch Wohnungen leisten. Zudem sei die Staatsschuldenquote nach wie vor hoch.



Von Marschall beurteilte Costas bisherige Arbeit positiv. Der Sozialdemokrat regiere geschickt und es sei bemerkenswert, dass er eine von Kommunisten tolerierte Minderheitsregierung führe. Allerdings erntet Costa aus Sicht des CDU-Politikers auch die Früchte seines konservativen Vorgängers Passos-Coelho, der das Land nach der Krise durch harte Jahre unter dem europäischen Rettungsschirm geführt habe. Inzwischen hätten große Unternehmen wie VW, Siemens oder Daimler-Benz in Portugal investiert, auch viele Startups hätten dort ihren Sitz gefunden.