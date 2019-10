Aus der Parlamentswahl in Portugal sind die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Costa mit großem Vorsprung als Sieger hervorgegangen. Costa betonte, die PS habe ihre Position weiter gestärkt.

Die Wähler und Wählerinnen hätten sich für eine Fortsetzung des Bündnisses mit anderen linken Parteien ausgesprochen, betonte Costa in der Nacht vor Hunderten von Anhängern in Lissabon.



Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke erhielten die Sozialisten 37 Prozent der Stimmen. Für die alleinige Regierungsmehrheit reicht dies jedoch nicht, Costa ist weiter auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Zweitstärkste Kraft bei der Wahl wurden den Angaben zufolge die oppositionellen Sozialdemokraten mit bis zu 28 Prozent. Das Linksbündnis erhält demnach bis zu 12 Prozent, die Kommunisten bis zu 7. Den Christdemokraten werden maximal 5 Prozent zugerechnet.



Seit 2015 steht Costa an der Spitze einer Minderheitsregierung, die von den Kommunisten und einem Linksbündnis unterstützt wird. Unter ihr hatte Portugal in den vergangenen Jahren eine starke wirtschaftliche Erholung erlebt.