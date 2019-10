Parlamentswahl in Portugal

Es war erwartet worden: Aus der Parlamentswahl in Portugal sind die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Cost offenbar als Sieger hervorgegangen. In ersten Prognosen werden ihnen bis zu 40 Prozent der Stimmen zugerechnet. Auch im Kosovo und in Tunesien wurden neue Parlamente gewählt.

Eine Sprecherin der portugiesischen Sozialisten nannte das Ergebnis einen großartigen Sieg. Seit 2015 steht Costa an der Spitze einer Minderheitsregierung, die von den Kommunisten und einem Linksbündnis unterstützt wird. Unter ihr hatte Portugal in den vergangenen Jahren eine starke wirtschaftliche Erholung erlebt.



Zweitstärkste Kraft bei der Wahl wurden den Angaben zufolge die oppositionellen Sozialdemokraten mit bis zu 28 Prozent. Das Linksbündnis erhält demnach bis zu 12 Prozent, die Kommunisten bis zu 7. Den Christdemokraten werden maximal 5 Prozent zugerechnet.



Abgestimmt wurde auch im Kosovo. Dort dürfte es nach der vorgezogenen Parlamentswahl einen Regierungswechsel geben. Laut Nachwahlbefragungen wurden mit jeweils rund 30 Prozent die beiden Oppositionsparteien "Selbstverteidigung" und "Demokratische Liga des Kosovo" stärkste Kräfte. Die bisher regierende Partei PDK gestand ihre Niederlage ein.



Auch in Tunesien wurde ein neues Parlament gewählt. Dort liegt nach ersten Prognosen die gemäßigt islamistische Ennahda-Partei vor der Partei "Herz Tunesiens" des inhaftierten Medienunternehmers Karoui.