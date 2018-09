In Schweden hat die Parlamentswahl begonnen. Wer künftig regiert, ist völlig unklar. Die rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsident Löfven steht vor dem Aus. Profitieren dürften die Rechtspopulisten.

Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte können bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben. Vor der Wahl deutete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen des konservativen und sozialdemokratischen Lagers von Ministerpräsident Löfven an.



Laut Umfragen können jedoch beide Bündnisse nicht mit einer absoluten Mehrheit rechnen. Eine Schlüsselstellung dürfte dann den rechtsradikalen Schwedendemokraten zufallen. Die Umfragen sehen sie als zweitstärkste Kraft. Zwar will keines der beiden Lager mit ihnen koalieren, sie könnten aber bei Abstimmungen im Parlament Mehrheitsbeschaffer einer Minderheitsregierung werden.



Nach Beobachtung des Publizisten Thomas Steinfeld haben die schwedischen Sozialdemokraten in den vergangenen Jahrzehnten ihre klassische Basis verloren. Das Arbeitertum sei zu einem ziemlich geringen Teil der Bevölkerung geworden, sagte der Kulturkorrespondent der "SZ" im Deutschlandfunk. In Bezug auf die Schwedendemokraten erklärte er, diese würden aus der politischen Debatte im Land ausgegrenzt: "Die gehören einfach nicht dazu." Dabei handele es sich um einen Form von "Exorzismus", der der politischen Debatte schade.



Dabei sieht Steinfeld die Schwedendemokraten in kultureller Hinsicht sogar als "Erbe" der Sozialdemokraten". Der politische Appell, die "beseelte Gemeinschaft", der "Blick von unten" der arbeitenden Menschen und die "Verachtung hinauf zur bürgerlichen Elite" seien starke Elemente, die beide Parteien miteinander verknüpften. betonte er.