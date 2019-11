Ja, die ultrarechte Vox hat zugelegt, von rund zehn auf etwa fünfzehn Prozent. Wegen des spanischen Wahlsystems heißt das sogar mehr als doppelt so viele Sitze wie bisher. Die Rechtspopulisten sind drittstärkste Kraft im spanischen Parlament. Eine schlechte Nachricht. Die andere schlechte Nachricht ist: Viele Spanierinnen und Spanier haben offenbar mehr Ahnung von vernünftiger Politik als ihre politische Klasse - vernünftig im Sinn von realistisch, produktiv, problemorientiert. Das ist die Erkenntnis aus den Monaten seit der letzten Wahl, aus den Debatten im Wahlkampf, vor allem aber aus Gesprächen mit Wählerinnen und Wählern; eine bittere Erkenntnis.

Fast 140 Millionen Euro hat die Wahl gekostet. Angesichts von 30 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, prekären Beschäftigungsverhältnissen en Masse und drohender Wirtschaftsflaute hätte sich so mancher Spanier eine sinnvollere Verwendung vorstellen können.

Noch dazu hat der Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien weiter an Schärfe zugenommen, weil alle Seiten die Urteile gegen Separatistenführer politisch instrumentalisiert haben. Wir haben die Bilder von brennenden Barrikaden noch vor Augen. Auch sie haben den Aufschwung der ultranationalistischen Rechtspopulisten von Vox möglich gemacht. Zu sagen, dass Spaniens dialogunwillige politische Klasse ein halbes Jahr vertrödelt hat, ist da beinahe ein Euphemismus – und es ist kein Wunder, wenn sich Menschen fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt zur Wahl zu gehen.

Wahlverhalten junger Spanier wandelt sich

Fakt ist: Die Parteienlandschaft Spaniens ist divers wie nie, die Regierungsbildung so kompliziert wie nach der Wahl im April. Nicht wenige sagen, sie sei noch komplizierter. Sind die Wahlen und das Ergebnis also eine einzige Katastrophe? Nein. Denn: Die Wahlbeteiligung ist erheblich wenig gesunken, als von vielen zuvor befürchtet. Die Menschen nehmen ihr Wahlrecht weiter wahr. Man muss schon sagen: Sie lassen sich nicht abschrecken.

Aber noch wichtiger: Auch wenn die ultrarechte Vox-Partei zugewonnen hat - gleichzeitig denken immer mehr Spanierinnen und Spanier neu. Und: Es ist in Wahrheit eine gute Nachricht, dass Sozialisten und Konservative Volkspartei, die jahrzehntelang die spanische Politik dominiert haben, endgültig keine Chance mehr auf eigene Mehrheiten haben. Es ist gut, dass sich Wählerinnen und Wähler von schwierigen Verhältnissen nicht mehr unter Druck setzen lassen. Willst du eine stabile Regierung, dann musst du eben Sozialisten oder Volkspartei wählen – das lassen sich vor allem junge Spanierinnen und Spanier nicht mehr vorschreiben.

Denn: Sozialisten auf der einen und die Konservative Volkspartei auf der anderen Seite standen jahrzehntelang, seit dem Bürgerkrieg, auch für eine Spaltung der Gesellschaft. Schwarz und weiß, besser die Parteifarben rot und blau, links und rechts – ein bisher unversöhnlicher Gegensatz. Ein Graben, der eigentlicher Kern vieler Probleme in Spanien ist. Gerade jüngere Menschen, die die schreckliche Bürgerkriegs- und Diktaturerfahrung nicht mehr gemacht haben, wollen sich von den historisch gewachsenen Fesseln befreien und verlangen, dass sich die Politik in erster Linie um die Zukunft kümmert.

Politische Klasse muss ihre Verantwortung wahrnehmen

Das gilt auch für die Auseinandersetzung um Katalonien. Nur eine gemeinsame Vorstellung von der Gemeinschaft der Autonomen Regionen, ein Konsens über die Weiterentwicklung föderativer Ansätze in Spanien bietet zumindest realistische Aussichten, Katalonien zu befrieden. Die Bereitschaft dazu gibt es auch bei vielen, die im Herbst in Katalonien gegen Madrid protestiert haben. Das zeigt die Tatsache, dass separatistische Parteien in Katalonien zwar zugelegt haben, aber auch nach den großen Mobilisierungen vom Herbst dort nicht die Mehrheit der Stimmen oder Sitze erreicht haben.

Es ist nach der Wahl nicht leichter, aber noch dringender: Die politische Klasse in Spanien muss ihre Verantwortung, vor allem aber die Wählerinnen und Wähler ernst nehmen - realistisch, produktiv, problemorientiert.