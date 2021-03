In Israel wird heute ein neues Parlament gewählt.

Es ist die vierte Abstimmung innerhalb von zwei Jahren. Zur Stimmabgabe sind rund 6,6 Millionen Menschen aufgerufen. Der langjährige Ministerpräsident Netanjahu strebt ein weiteres Mandat an. Die bisherige Koalitionsregierung unter seiner Führung war im Dezember im Streit um den Haushalt zerbrochen. Umfragen zufolge dürfte Netanjahus Likud-Partei stärkste Kraft werden. Unklar ist aber, ob es ihm gelingt, eine Koalition zu bilden, die in der Knesset eine Mehrheit hat.



Im Wahlkampf hat Netanjahu auf die schnelle Impfkampagne in seinem Land hingewiesen. Allerdings muss er sich auch wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Mit ersten Ergebnissen wird nach Schließung der Wahllokale gegen 21 Uhr unserer Zeit gerechnet.



Hören Sie hier einen ausführlichen Bericht zum Wahlkampf in Israel aus unserer Sendung "Hintergrund".

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.