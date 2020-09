Nach tagelangem Zögern hat Montenegros Präsident Djukanovic die Niederlage seiner Partei bei der Parlamentswahl eingeräumt.

In einem Interview mit dem ORF-Fernsehen sagte er, die bislang regierende und prowestlich orientierte "Demokratische Partei der Sozialisten" sei bereit, ihre Rolle in der künftigen Opposition einzunehmen. Erst gestern noch hatte Djukanovic dem Nachbarland Serbien vorgeworfen, medial und politisch Einfluss auf die Parlamentswahl genommen zu haben, was von der Regierung in Belgrad umgehend zurückgewiesen wurde. Aus der Abstimmung am Sonntag war ein Oppositionsbündis als stärkste Kraft hervorgegangen, das engere Beziehungen zu Serbien sowie Russland anstrebt.



Djukanovic und seine Partei prägten das Land nahezu drei Jahrzehnte lang, führten es 2006 in die Unabhängigkeit von Serbien und 2017 in die Mitgliedschaft der Nato. Kritiker werfen ihm unter anderem Korruption, Klientelwirtschaft und Behinderung einer unabhängigen Berichterstattung vor.