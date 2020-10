In Neuseeland will Premierministerin Ardern nach ihrem Sieg bei der Parlamentswahl binnen drei Wochen eine neue Regierung bilden.

Obwohl sie über die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament in Wellington verfügt, kündigte sie an, mit den Grünen über eine Koalition verhandeln zu wollen. Ardern führte bislang ein Dreierbündnis mit den Grünen und der populistischen Partei "New Zealand First". Ihre "Labour Party" hat bei der Parlamentswahl mehr als 49 Prozent der Stimmen gewonnen. Dabei spielte offenbar Arderns strikter Umgang mit der Corona-Krise eine entscheidende Rolle. Das Land ist im internationalen Vergleich kaum von der Pandemie betroffen.

