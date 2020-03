In der Slowakei zeichnet sich ein Sieg der Oppositionspartei Olano bei der Parlamentswahl ab.

Nach Auszählung von etwa der Hälfte der Wahlbezirke liegt die Partei mit 24,2 Prozent der Stimmen in Führung. Olano gilt als Mitte-Rechts-Partei; sie positionierte sich vor allem gegen Korruption. Die regierende sozialdemokratische Smer folgt mit 19,6 Prozent. Sie führte bisher eine Dreier-Koalition mit Nationalisten und Vertretern der ungarischen Minderheit an.



Es war die erste Parlamentswahl seit dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Lebensgefährtin vor zwei Jahren. Der mutmaßliche Drahtzieher der Morde soll Kontakte bis in höchste Regierungskreise gehabt haben.