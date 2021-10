Im Irak stehen die Anhänger des schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr vor einem deutlichen Sieg bei der vorgezogenen Parlamentswahl.

Nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission erreichten die Sadristen bei der Abstimmung am Sonntag mehr als 60 von 329 Sitzen im Abgeordnetenhaus. Der Prediger beanspruchte den Wahlsieg bereits für sich. Seine Unterstützer feierten am Abend auf den Straßen Bagdads. Die islamistische Bewegung war schon bei der Parlamentswahl 2018 stärkste Kraft geworden.



In einer Fernsehansprache warnte al-Sadr andere Staaten, sich in die Regierungsbildung einzumischen. Er selbst war nicht zur Wahl angetreten. Der 47-Jährige gilt als kontroverse Figur. Nach dem Sturz von Diktator Saddam Hussein bekämpften seine Milizen die US-Truppen. Heute stellt er sich als gemäßigt dar und tritt in einer Mischung aus Nationalist und Populist auf. - Die Wahl war insgesamt ruhig verlaufen. Hunderttausende Sicherheitskräfte hatten sie abgesichtert. Die Wahlbeteiligung sank allerdings auf ein Rekordtief von rund 41 Prozent.

