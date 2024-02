Bombenanschlag im Distrikt Phishin im Südwesten Pakistans am 07.02.2024 (AFP / BANARAS KHAN)

Rund 128 Millionen Menschen und damit mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung sind dazu aufgerufen, über die Zusammensetzung der Nationalversammlung und der Provinzparlamente abzustimmen.

Laut Innenministerium sollen rund 600.000 Sicherheitskräfte die Wahlen schützen. In den vergangenen Wochen wurde das südasiatische Land immer wieder von Anschlägen erschüttert. Erst gestern starben bei zwei Explosionen mindestens 26 Menschen. Für die Attentate in der Provinz Baluchistan im Südwesten des Landes auf Wahlkampfbüros im Distrikt Phishin und in der Stadt Killa Saifullah übernahm die Terrormiliz IS die Verantwortung.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.