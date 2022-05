Australien

Das Parlamentsgebäude im Regierungsviertel der australischen Hauptstadt Canberra. (imago / Danita Delimont)

Über 17 Millionen Menschen sind aufgerufen, über alle 151 Sitze im Unterhaus und die Hälfte der 78 Sitze im Senat zu entscheiden. Die eher konservativ ausgerichtete Liberale Partei von Premierminister Morrison tritt gegen die oppositionelle Labour-Partei von Oppositionsführer Albanese an. Umfragen sahen lange Labour vorne, zuletzt ist der Vorsprung aber geschrumpft. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren die Wirtschaftslage, der Klimawandel und die nationale Sicherheit. Derzeit regiert Morrison in einer Koalition mit der noch konservativeren National Party of Australia.

Wegen der Corona-Pandemie hat bereits knapp die Hälfte der australischen Wahlberechtigten per Brief abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.