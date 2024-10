Demokratie

Wahlplakate in der bulgarischen Haupstadt Sofia. (IMAGO / NurPhoto / STR)

Die Wahlen enden jeweils am Abend. In Bulgarien ist es bereits die siebte Parlamentswahl innerhalb von dreieinhalb Jahren. Nach der letzten Abstimmung im Juni waren alle Versuche der Regierungsbildung gescheitert. Das Mitte-Rechts-Bündnis Gerb-SDS könnte laut Umfragen auch diesmal stärkste Kraft werden. Zur Wahl stehen 19 Parteien und Bündnisse.

In Litauen findet die zweite Runde der Parlamentswahl statt, in der über die 63 noch ausstehenden Direktmandate in der Volksvertretung in Vilnius entschieden wird. In der ersten Runde hatten die Sozialdemokraten vor der regierenden konservativen Vaterlandsunion gelegen. Wahlberechtigt sind 2,4 Millionen Menschen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.