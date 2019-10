In Portugal ist ein neues Parlament gewählt worden.

Die Stimmlokale schlossen um 21 Uhr unserer Zeit. Wahlberechtigt waren 10,8 Millionen Menschen. Die Beteiligung war aber offenbar schwach und lag am Mittag bei nur rund 19 Prozent. Umfragen zufolge können die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Costa mit einem Sieg rechnen. Als entscheidend gilt die gute Wirtschaftslage. Portugals Wachstum liegt über dem Durchschnitt der EU; die Staatsschulden haben einen Tiefststand erreicht.



Auch im Kosovo und in Tunesien wurden neue Parlamente gewählt, dort schlossen die Stimmlokale bereits um 19 Uhr. Im Kosovo waren es vorgezogene Neuwahlen: Der bisherige Regierungschef Haradinaj war im Juli zurückgetreten. Ihm werden Kriegsverbrechen während des Kosovo-Kriegs in den Neunziger Jahren vorgeworfen.



In Tunesien erklärten sich nach Wahlende sowohl die Partei "Herz Tunesiens" des inhaftierten Medienunternehmers Karoui als auch die bislang stärkste Kraft im Parlament, die Ennahda-Partei, zum Sieger. Offizielle Ergebnisse gibt es nicht.