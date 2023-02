CDU fordert Maaßen zu Parteiaustritt auf (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Heiko Rebsch)

An Maaßen seien am Dienstag ein Brief sowie eine gleichlautende E-Mail geschickt worden, berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf Parteikreise. Er werde darin entsprechend einem Präsidiumsbeschluss aufgefordert, die CDU bis Sonntag zu verlassen. Komme er dem nicht nach, solle er bis nächste Woche Donnerstag zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung nehmen. Maaßen hatte in den letzten Tage mehrfach beklagt, dass er von der Aufforderung zum Parteiaustritt nur aus den Medien erfahren habe.

Das CDU-Präsidium wirft Maaßen vor, sich einer Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen zu bedienen mit teils völkischen Ausdrucksweisen. Zuletzt hatte Maaßen in einem Interview mit einem rechtspopulistischen Internet-Portal etwa behauptet, "nach grün-roter Rassenlehre" seien Weiße "eine minderwertige Rasse".

